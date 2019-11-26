أم الفحم: إصابة حرجة لمسن سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مسن بجراح خطيرة للغاية إثر سقوطه من علو في مدينة أم الفحم، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، مفاده سقوط رجل (65 عامًا) عن ارتفاع في مدينة أم الفحم، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومع محاولات إنعاشه. ووجد المصاب بدون نبض أو تنفس، وهو مصاب بجراح خطيرة برأسه، وعلى وجه السرعة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.