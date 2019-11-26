القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مسن بجراح خطيرة للغاية إثر سقوطه من علو في مدينة أم الفحم، اليوم الثلاثاء.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، مفاده سقوط رجل (65 عامًا) عن ارتفاع في مدينة أم الفحم، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومع محاولات إنعاشه. ووجد المصاب بدون نبض أو تنفس، وهو مصاب بجراح خطيرة برأسه، وعلى وجه السرعة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر أم الفحم: إصابة حرجة لمسن سقط من علو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.