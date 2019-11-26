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وكيل تعز يلتقي ممثلي جمعية رعاية الأسرة ويناقش معهم دعم الصيادين في ذوباب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

التقى وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، بحضور مدير عام مكتب الثروة السمكية بتعز الاستاذ حسن المنصوب ، ممثلي جمعية رعاية الاسرة المنفذة لمشروع دعم الصيادين بمديرية ذوباب المندب جنوب غرب تعز .

 

وشدد وكيل اول محافظة تعز خلال اللقاء، على ضرورة الشفافية ودعم الصيادين المتضررين من الحرب ، خاصة في مناطق ساحل تعز ، مرحباً بجهود الجمعية التى ستقدم مشروع تحسين سبل العيش للصيادين من خلال تفعيل الجمعيات وتقديم الخدمات. 

 

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من جانبه اوضح منسق الجمعية محمد السقاف اهمية المشروع من خلال ربط العلاقة بين الصيادين والجمعيات السمكية ، بحيث تقوم الجمعيات بتسهيل سوق الشراء وتوفير خدمات للصيادين وربط علاقة ميسرة بين التجار والموردين .

 

ويستمر المشروع حوالي سنة كاملة في مديرية ذوباب المندب والسواحل التابعة لها .

 

على صعيد متصل التقى مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الاستاذ نبيل جامل، وفد الجمعية ، حيث ناقش معهم المشروع وآلية تدخل الجمعية في دعم الصيادين .

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