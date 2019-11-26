وكيل تعز يلتقي ممثلي جمعية رعاية الأسرة ويناقش معهم دعم الصيادين في ذوباب

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

التقى وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، بحضور مدير عام مكتب الثروة السمكية بتعز الاستاذ حسن المنصوب ، ممثلي جمعية رعاية الاسرة المنفذة لمشروع دعم الصيادين بمديرية ذوباب المندب جنوب غرب تعز .



وشدد وكيل اول محافظة تعز خلال اللقاء، على ضرورة الشفافية ودعم الصيادين المتضررين من الحرب ، خاصة في مناطق ساحل تعز ، مرحباً بجهود الجمعية التى ستقدم مشروع تحسين سبل العيش للصيادين من خلال تفعيل الجمعيات وتقديم الخدمات.

Advertisements

من جانبه اوضح منسق الجمعية محمد السقاف اهمية المشروع من خلال ربط العلاقة بين الصيادين والجمعيات السمكية ، بحيث تقوم الجمعيات بتسهيل سوق الشراء وتوفير خدمات للصيادين وربط علاقة ميسرة بين التجار والموردين .

ويستمر المشروع حوالي سنة كاملة في مديرية ذوباب المندب والسواحل التابعة لها .

على صعيد متصل التقى مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الاستاذ نبيل جامل، وفد الجمعية ، حيث ناقش معهم المشروع وآلية تدخل الجمعية في دعم الصيادين .