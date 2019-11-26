صحيفة إماراتية: يحق لشعبنا أن يعيش الفخر دائماً ويعبر عنه في كل المحافل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، دائماً تؤكد قيادتنا الرشيدة ثقتها بشعبنا العظيم وجهازه الإداري على مواصلة مسيرة المجد نحو أعلى القمم، وهي تعبر عن ثقة مطلقة بالقدرات والإمكانات والعزيمة التي لا تلين والإرادة التي لا تتهاون عن عمل كل ما يرفد التنمية ويدعم توجه الوطن في مسيرته الحضارية المشرفة.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "اليمن العربي" التحديات.. المسيرة.. الريادة.. الخطط المستقبلية.. التكامل..منظومات العمل.. الجهاز الإداري، كلها تصلح عناوين عريضة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي باشرت أعمالها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومشاركة أكثر من 500 مسؤول ومدير في الجهات الحكومية وممثلين عن المجتمع، بهدف استعراض كل ما يتعلق بالمسيرة الوطنية الرائدة والتنمية الشاملة والمستدامة، والخطط الوطنية خاصة من حيث تعزيز القدرة التنافسية التي ترسخ الدولة من خلالها موقعها على الخريطة العالمية كقوة تشارك في تحسين حاضر البشرية والاستعداد لمستقبلها وغد أجيالها.

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وذكرت أن الاجتماعات تؤكد الثقة بالقدرة على الصدارة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: " أبشر شعبنا ..دولة الامارات ستبقى دائما في القمة.. دولة الامارات تمتلك أفضل فريق للعبور بها نحو المستقبل"،وهو دليل على ما يمتلكه الوطن من مقومات تؤكد قوة الزخم للمسيرة التي تستهدف دائماً مكانة الإمارات وتعزيز نهضتها الحضارية، والعمل على تحقيق كافة التطلعات المستقبلية والذي أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول: " الاجتماع السنوي لحكومة الإمارات .. تكامل وفعالية وحيوية منظومة العمل الحكومي في الدولة ركيزة أساسية لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا نحو المستقبل".

وقالت يحق لشعبنا أن يعيش الفخر دائماً ويعبر عنه في كل المحافل، في ظل قيادة رشيدة تولي جل اهتمامها لرفع مستوى رفاهيته وترسيخ السعادة لتكون حالة عامة ودائمة، بالإضافة إلى ما يتم العمل عليه ليكون المستقبل امتداداً للحاضر المزدهر والأخذ بالحسبان غد الأجيال القادمة والطموحات الكبرى من قبيل " مئوية الدولة "، التي يتم الاستعداد لها في كل وقت لتكون الإمارات حيث يجب شامخة بإنجازاتها ونجاحاتها في أعلى قمة هرم التقدم البشري.

وأكدت " الوطن" في ختام افتتاحيتها أن الاجتماعات السنوية هي منصة وطنية لمناقشة الخطط وتفقد آليات العمل والاستعداد لتحويل أي تحد لفرصة، لأن التحديات حالة طبيعية في أي مسيرة نهضوية وقد بات تحويل أي منها إلى فرصة ترفد الجهود التنموية وتعزز العمل تخصصاً إماراتياً عبر ما تزخر به من الكفاءات والقدرات الوطنية والاحترافية في العمل وتحمل المسؤوليات على أفضل وجه مع ما يمثله العمل بروح الفريق الواحد من طاقة تميز الأداء الإداري المتقدم في الدولة وفق الرؤية الثاقبة التي أرستها قيادتنا الرشيدة لاتباع أفضل ما يمكن من الطرق بهدف تحقيق أفضل النتائج، وذلك مدعاة فخر لشعبنا الذي ينعم بالسعادة والتقدم الحضاري على أتم وجه.