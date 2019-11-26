اليمن.. آخر مستجدات الأوضاع في جبهات محافظة أبين

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أفادت مصادر محلية في محافظة أبين، جنوبي البلاد، أن المليشيات الحوثية حاولت مرارا وتكرارا وخاصة في الأشهر الأخيرة استحداث مواقع جديدة في الجبال المطلة على مدينة لودر وضواحيها.



ووفق المصادر، فإن المليشيات عاودت قبل أيام استحداث مواقع جديدة في الجبال المسماة (جبال علي وكلبه)، وأيضا اليوم تم إستحداث موقع قناص في أسفل جبل السنترال وتم إستهداف تلك المواقع بمختلف أنواع الأسلحة.

وعن أحداث اليوم قال الضابط بعمليات الجبهة عبدالله خيران "لازالت المليشيات الحوثية رغم تدهور قوتها وعتادها إلا أنها تحاول إظهار قوتها بمحاولات استحداث المواقع

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فمحاولاتهم جميعها كان مصيرها الفشل

وآخر تلك المحاولات كانت صباح اليوم حيث حاولت استحداث موقع في أسفل جبل السنترال؛ إلا أن أبطال المقاومة الجنوبية تعاملوا مع موقع الاستحداث بمدفع الهاون وأجبروا المليشيات على الإنسحاب".

من جهته أكد قائد الفصيلة الثانية في السرية الأولى عبدالله العناني أن مدفعية وسلاح الهاون التابع للمقاومة الجنوبية قد تمكن من تدمير موقع القناصة التابع للمليشيات وسقط جميع من كان في هذا الموقع بين قتيل وجريح.

من جهتها، ردت المليشيات الحوثية بعد أن انسحبت من موقع الإستحداث بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون على مواقع المقاومة ولكن لم تحدث أي خسائر.