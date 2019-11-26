صحيفة: صنعت الإمارات لذاتها تجربة تنموية مميزة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

كتبت صحيفة خليجية، رؤية وطنية واحدة وموحدة، تعزز مبادئ الاتحاد، وتقود الدولة نحو مستقبل واعد، عبر خطط عمل واضحة تحول التحديات إلى فرص، وتقدم حلولاً استباقية ومبادرات خلاقة ومشاريع مبتكرة، تُبقي الإمارات في صدارتها التنموية، وتحقق تطلعاتها نحو الريادة في مختلف القطاعات.



وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء صنعت الإمارات لذاتها تجربة تنموية مميزة، جعلت منها أنموذجاً فريداً في التشاركية بصناعة القرار وتحديد الأولويات الوطنية، عبر الاجتماعات السنوية الحاشدة لمختلف قطاعاتها الحكومية، تناقش الأفكار وتبحث في التحديات وتجد الحلول، بما يشكل انطلاقة متجددة قوية للوصول إلى رؤيتها 2021 ومئويتها 2071.

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وأشارت إلى أن اجتماعات حكومة دولة الإمارات الثالثة بحضور القيادة الرشيدة، هدفها واحد، وهو سمو الوطن ورفعته وخدمة المواطن والمجتمع، على أن العمل بروح الفريق الواحد والتكاملية التي تشكل عنواناً رئيساً لهذه الاجتماعات، هي الكفيل بإنجاح كل الخطط الموضوعة، كما نجحت الاجتماعات السابقة اتحادياً ومحلياً بتحقيق أهدافها عبر إقرار مبادرات أثرت قائمة المنجزات الوطنية.

وأوضحت أن اللقاء الوطني الجامع، يبحث سنوياً في التفاصيل التي تجد فيها الحرص على تقديم خدمات ملموسة للمواطنين تعليمياً واجتماعياً وصحياً ومعيشياً، والتفرد في نوعية المبادرات الوطنية التي يتم إطلاقها وعلى الأخص الاقتصادية منها، ويضع خطوات محددة واضحة لتنفيذ تلك الأهداف، للبناء على ما حققته الدولة وتميزها إقليمياً ودولياً، كأفضل مكان للحياة والعمل والاستثمار