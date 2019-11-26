شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: الدولة العثمانية كانت مشروع توسع واحتلال والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن "ممالك النار" الذي يكشف "انتهاكات" العثمانيين"، اغضب الأتراك الذين كان شغلهم الشاغل التغطية على الإرهاب العثماني والعمل على تقديم مسلسلات مزيفة تمجد التاريخ العثماني.

Advertisements وأضاف الزعتر: مسلسل ممالك النار خطوة جيدة في طريق توظيف الدراما في ضرب الروايات التركية المزيفة. التي تسوق لها عبر مسلسلاتها. وتابع: "الدولة العثمانية لم تكن "خلافة إسلامية" بل كانت مشروع "توسع واحتلال".

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