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شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي يساعد علي التخلص من دهون الظهر ! والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
عندما تلاحظ وجود مناطق منتفخة حول منطقة حمالة الصدر قد يكون من المزعج التعامل معها لأنها تعطي شكل غير مريح . ولكن يمكنك بذل المزيد من الجهد و الوقت في التخلص من دهون الظهر .
وبالتأكيد أول الأمور التي يجب أن تقوم بها هي إتباع نظام غذائي يستهدف حرق دهون أجزاء معينة من الجسم ، و هناك المزيد من النصائح الصحية التي تساعد في التخلص من دهون الظهر
تجربة القيام بتمارين عضلة القلب :
إذا كنت جاد في البحث عن طرق التخلص من دهون الظهر ، يجب أن تقوم بتمرين عضلة القلب . و يفضل ممارسته لمدة 30 دقيقة في كل مرة علي مدار 3 أو 4 أيام في الإسبوع . هذا التمرين فعال جداً بشكل خاص في حرق السعرات الحرارية الموجودة في الظهر و تقوية عضلات الظهر . و هناك تمارين أخري تساعد في تقوية عضلات القلب مثل : التجديف ، السباحة ، الملاكمة . و لكن تتوقف فوائد تمارين عضلة القلب علي تنعيم عضلات القلب فقط ، فقد أظهرت الدراسات أنها تعمل علي الحد من أمراض القلب و تحسين نسبة الكوليسترول في الدم ، و مستويات الدهون الثلاثية ، و تحسين وظائف القلب و الحد من الإصابة بهشاشة العظام و تحسين كتلة العضلات .
التركيز على تنعيم العضلات :
قم بالقيام بالحركات التي تساعد في نحت ظهرك و الكتفين . هذه التمارين تساعدك في تحسين وضع الظهر و تحدث المعجزات لك ، لذلك لا تترد في القيام بها . مثل تمرين رفع الأثقال و تبدأ بالأوزان التي تناسب ، حتي تكون قادر علي رفعها بدون أي قلق و ذلك لأن التوتر و القلق الناتج عن حمل أوزان غير قادر علي رفعها تهدر وقتك و تجعل عضلاتك لا تعمل .
ممارسة اليوغا :
قد تكون نوعية تمارين عضلة القلب هي المفتاح ، و لكن اليوغا يمكن أن تساعدك أيضاً في التخلص من دهون الظهر. يمكنك ممارسة روتين ضخ القلب فهو مجرد ما تحتاج إليه .
إتباع نظام غذائي صحي :
يفضل أن تختار وجبات صحية تساعد في تقليل دهون الظهر . لذلك يجب أن تتحق من الوجبات التي تتناولها في الإفطار والغذاء و العشاء و حتي الوجبات الخفيفة يمكن أن تدعم قراراتك .
و إليك النصائح التالية في إتباع نظام غذائي يساعد علي التخلص من دهون الظهر :
تقليل السعرات الحرارية اليومية التي تحصل عليها حتي تصل إلي 500 سعرة حرارية و ممارسة التمارين الرياضية في اليوم سوف تفقد كيلو في الإسبوع .
تقليل السعرات الحرارية لا يساعدك فقط علي فقدان الوزن و لكن بدون القيام بتمارين عضلة القلب و تقوية الظهر ، لن تحصل عضلات ظهر ناعمة .
يجب أن تحتوي قائمة غذائك علي الأطعمة التي تحتوي علي سعرات حرارية منخفضة حتي تستطيع أن تتناول كميات كبيرة من الطعام و في نفس الوقت تحصل علي سعرات حرارية أقل و زيادة الشعور بالشبع .كوب من الزبيب أو العنب . الزبيب يمد الجسم بالطاقة و يزيد الشعور بالشبع و يحتوي الكوب الواحد من الزبيب علي 434 سعرة حرارية . و يحتوي كوب العنب علي كمية طاقة منخفضة و سعرات حرارية بحوالي 104 سعرة حرارية . بالإضافة ، علي المحافظة علي تناول المزيد من الخضروات و الفاكهة و الحبوب الكاملة و منتجات الألبان قليلة الدسم و اللحوم الخالية من الدهون .
عدم تناول المشروبات التي تحتوي علي سعرات حرارية عالية ، و ذلك لأننا كثيراً ما ننسي أن هناك سعرات حرارية سائلة نحصل عليها ، قم بإستبدال المشروبات الغازية و العصائر بالشاي و الماء الخالي من السكر .
بالرغم من أن التحول من تناول المشروبات الغازية العادية إلي المشروبات الدايت قد يخلصك من السعرات الحرارية علي المدي الطويل . و لكن ليس من الواضح فعاليته للوقاية من السمنة و المشاكل الصحية المرتبطة بها .
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