شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو.. إجلاء 49 من موظفي «الصحة العالمية» لأسباب أمنية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المتحدث كريستيان ليندماير خلال إفادة مقتضبة في جنيف "على الرغم من نقل 49 فإن 71 ما زالوا في المكان خلال هذه المرحلة لضمان أفضل دعم ممكن لمكافحة الإيبولا أو الحد الأدنى من الدعم على الأقل، نحتاج إلى عودة القانون والنظام لإجراء العمليات الحيوية".
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