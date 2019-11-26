شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو.. إجلاء 49 من موظفي «الصحة العالمية» لأسباب أمنية والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث اليوم الثلاثاء إن منظمة الصحة العالمية أجلت 49 من موظفيها غير الضروريين العاملين ضمن 120 موظفا يكافحون وباء الإيبولا في مدينة بيني بجمهورية الكونجو الديمقراطية بسبب تدهور وضع الأمن.

وأضاف المتحدث كريستيان ليندماير خلال إفادة مقتضبة في جنيف "على الرغم من نقل 49 فإن 71 ما زالوا في المكان خلال هذه المرحلة لضمان أفضل دعم ممكن لمكافحة الإيبولا أو الحد الأدنى من الدعم على الأقل، نحتاج إلى عودة القانون والنظام لإجراء العمليات الحيوية".