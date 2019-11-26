شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات واعتقال طفلين في مواجهات مع الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

أصيب العشرات واعتقل طفلان، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي الرام وأبو ديس من محافظة القدس، في يوم الغضب الفلسطيني رفضا للقرارات الأميركية الأخيرة، وتنديدا باستشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.

وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الرام من جهة الجدار العازل ولاحقت الشبان وطلبة المدارس المتجمهرين بالقرب من دوار الرام الجنوبي، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال أطلق الاحتلال خلالها وابلا من القنابل الغازية والصوتية تجاههم.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين خلال المواجهات الدائرة "لم تعرف هويتهما بعد".

وفي بلدة أبو ديس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس، واطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان من خلف الجدار العازل، ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق.