شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات في انفجار سيارة بوسط عفرين والان نبدء بالتفاصيل
أفاد المرصد السوري أنه سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” وفصائل عملية “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، تبين أنه ناجم عن انفجار بسيارة في شارع السياسية وسط المدينة.
وفقاً لمصادر “المرصد السوري” تسبب الانفجار بجرح 8 أشخاص على الأقل بالإضافة لأضرار مادية في مكان الانفجار.
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