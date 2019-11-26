شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها الـ 12.. استمرار حظر الإنترنت على الهواتف المحمولة بإيران والان نبدء بالتفاصيل
وكان مجلس الأمن القومي قام بقطع خدمات الإنترنت؛ بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد للاحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين، لمنع انتشار المعلومات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات.
ولم يتمكن نحو 80 مليون إيراني لمدة أسبوع تقريبا، من فحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو الوصول إلى محركات البحث أو خدمات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حظر الإنترنت.
وقد تم إعادة الإنترنت يوم الخميس الماضي، ولكن عن طريق الخطوط الأرضية فقط وليس عن طريق الهواتف المحمولة.
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