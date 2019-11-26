بالفيديو: حقوق الانسان ترفض العنف ضد المتظاهرين وتكشف عن الشكاوى

أشارت المفوضية في بيان لها، استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى استشهاد متظاهر في بغداد وإصابة ثمانية وستين، واستشهاد سبعة متظاهرين في ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة مئة وواحد وثلاثين، واستشهاد ثلاثة متظاهرين في محافظة البصرة وتحديدا في ام قصر. وإصابة تسعين متظاهراً بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين.



فيما أشرت المفوضية اعتقال ثلاثة وتسعين متظاهراً في محافظة بغداد أطلق سراح اربعة عشر منهم. واعتقال ثمانية وثلاثين متظاهراً في البصرة، واثنين وعشرين في ذي قار واربعة وثلاثين في كربلاء المقدسة. كما وثقت المفوضية قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقناني المولوتوف وبحرق عدد من المباني والمحلات التجارية في ساحة الخلاني وشارع الرشيد في محافظة بغداد، وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة ذي قار وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات ميسان وواسط والبصرة، وغلق ميناء أم قصر وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات فيها بسبب الإضراب.واكدت المفوضية استمرار تلقيها لبلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلاميين ومحامين وتجار من قبل مجهولين. وبينت ان القوات الأمنية قامت باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية البنك المركزي في شارع الرشيد، حيث كانوا يقدمون إسعافات وعلاجات خاصة للجرحى وحالات الاختناق التي تحصل عند رمي الرصاص أو القنابل المسيلة للدموع.

وجددت المفوضية مطالبتها للحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين، مشددة على عدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية، ودعت مجلس القضاء الأعلى الى إطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.