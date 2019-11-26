حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب، الحكومة، من "المماطلة والتسويف" في قضية "أتمتة" الاجراءات الجمركية والضريبية في المنافذ الحدودية، مشيرة إلى أن "اللامبالاة" في تعامل الحكومة مع هذا الملف تسبب "هدر" مليارات الدولارات سنوياً.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. المالية النيابية تحذر الحكومة من 'المماطلة بأتمتة' الاجراءات الجمركية والضريبية في المنافذ الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.