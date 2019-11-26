البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، قبل قليل، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة الحلبوسي وحضور 205 نواب".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، والتصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

