نائب: خطوات متقدمة تتناسب مع مطالب المتظاهرين في مشروع قانون انتخابات البرلمان

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، أن مسودة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يتضمن خطوات متقدمة عن القوانين السابقة، معتبراً أنها تتناسب مع مطالب المتظاهرين.
وأضاف، أن "خيار نسبة 50% للمرشح الأعلى أصواتاً بغض النظر عن قائمته والسعي من البعض لجعل النسبة 100%، هو خيار مناسب جداً ويتناسب مع مطالب المتظاهرين".
وأشار إلى أن "هناك أشياء أخرى تم وضعها اليوم بوقت لم نكن نستطيع وضعها بالأمس لكن التظاهرات ساعدت على ذلك، من بينها حجب الترشيح على مزدوجي الجنسية وعلى من كانت عليهم قضايا فساد مالي وإداري وشملوا بقانون العفو".
وتابع، أن "مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية ومهمة ونطمح إلى الخروج بقانون يلبي تطلعات الجماهير ويحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة خلال الانتخابات المقبلة".
وكان مجلس النواب أنهى بجلسته التي عقدت، أمس الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
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