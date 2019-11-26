نائب: خطوات متقدمة تتناسب مع مطالب المتظاهرين في مشروع قانون انتخابات البرلمان

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحديث عن نقاط خلافية بقانون انتخابات مجلس النواب هو حديث سابق لأوانه، لأننا بطور المناقشة للقانون والاستماع لوجهات النظر واستلام المقترحات"، مبيناً أن "مسودة القانون فيها خطوات متقدمة عن القوانين السابقة".وأضاف، أن "خيار نسبة 50% للمرشح الأعلى أصواتاً بغض النظر عن قائمته والسعي من البعض لجعل النسبة 100%، هو خيار مناسب جداً ويتناسب مع مطالب المتظاهرين".

وأشار إلى أن "هناك أشياء أخرى تم وضعها اليوم بوقت لم نكن نستطيع وضعها بالأمس لكن التظاهرات ساعدت على ذلك، من بينها حجب الترشيح على مزدوجي الجنسية وعلى من كانت عليهم قضايا فساد مالي وإداري وشملوا بقانون العفو".

وتابع، أن "مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية ومهمة ونطمح إلى الخروج بقانون يلبي تطلعات الجماهير ويحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة خلال الانتخابات المقبلة".



وكان مجلس النواب أنهى بجلسته التي عقدت، أمس الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.