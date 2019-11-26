سائرون: جمعنا تواقيع لتضمين تعدد الدوائر الانتخابية وفوز المرشح الأعلى أصواتاً بقانون الانتخابات

أعلن نواب تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، جمعهم تواقيع لتضمين فقرة تعدد الدوائر الانتخابية وفوز المرشح الأعلى أصواتاً في قانون انتخابات البرلمان.
وقال عضو التحالف النائب جواد حمدان، في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان، وحضرته الخليج 365، "إننا قدمنا طلباُ الى رئاسة البرلمان نص على ضرورة ان يتضمن قانون انتخابات البرلمان فقرة اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، بالاضافة إلى أن يكون الفوز للمرشح الاعلى اصواتاُ".
وأضاف حمدان "كما شرعنا بجمع تواقيع من النواب لتحقيق تلك المطالب لتكون بارقة الامل التي تغير الواقع، وما زالت القائمة مفتوحة لكل البرلمانيين وستكون ورقة التواقيع وثيقة تاريخية يطلع عليها الشعب العراقي المنتفض في اغلب المحافظات لان القانون بصيغته الحالية لايلبي الطموحات".
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