بارزاني ومسؤولة بريطانية يشددان على منح عبد المهدي فرصة لتنفيذ الإصلاحات

شدد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، في لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء، على منح رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فرصة لتنفيذ حزمة الإصلاحات.

وقال مكتب بارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، بحث آخر مستجدات المشهد العراقي، والتأكيد على أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب في مصلحة العراقيين عموماً ولا المنطقة برمتها".

وبحسب البيان، فقد "تم التشديد على ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي فرصة للاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية، إضافة الى التأكيد على دعم بريطانيا لبرنامج الإصلاح في حكومة إقليم كردستان ولاسيما فيما يتعلق بوزارة البيشمركة".