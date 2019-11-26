صحيفة: الإمارات باتت الدولة الأفضل إقليمياً والأكثر تنافسية عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، انطلقت في أبوظبي أمس "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات"، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهي النموذج الرائد في العمل التكاملي الموحد، الذي تتبناه قيادة دولة الإمارات، للعبور إلى المستقبل، وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.



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وتابعت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" هي المنصة الحكومية، التي تم اعتمادها في يونيو عام 2017، والتي تهدف إلى توحيد العمل الحكومي في منظومة تكاملية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة الموضوعات التنموية وتطوير الخطط والبرامج والاستراتيجيات، ووضع تصورات وحلول للتحديات المستقبلية بشكل استباقي، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها العالمية.

وأضافت هي المنصة الأشمل التي تجمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية وتتضح أهمية هذه الاجتماعات بالنسبة لحاضر ومستقبل دولتنا في قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: نترأس أنا وأخي محمد بن زايد الاجتماعات السنوية الثالثة لحكومة الإمارات بحضور أهم 500 مسؤول بالدولة.. 11 محوراً ستتم مناقشتها، ومشاريع وطنية سيتم إطلاقها، وسيعقد أولياء العهود اجتماعات لمناقشة التنسيق التنموي عبر كل المستويات، هدفنا من الاجتماعات توحيد الخطط العشرية للدولة".

وأكدت " البيان " في ختام افتتاحيتها أن دولة الإمارات باتت الدولة الأفضل إقليمياً والأكثر تنافسية عالمياً، وهذه الاجتماعات هي المنصة الكبرى، التي تجمع فريق عمل الدولة، لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات، ورسم الخطط وبرامج العمل وبدء العمل في التخطيط لمئوية الإمارات 2071.