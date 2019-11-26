أنقرة ترغب بالحصول على منصات جديدة من منظومة "اس 400" الروسية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت موسكو، على لسان مسؤول عسكري، الثلاثاء، استعدادها لبيع تركيا منصات جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400"، وذلك بعد أول اختبار تجريه أنقرة على المنظومة، التي تسببت في توتر العلاقة مع واشنطن.



وكشف ألكسندر ميخييف المدير العام لمؤسسة "روس إبورون إكسبورت" المسؤولة عن الصادرات العسكرية عن مفاوضات جارية في هذا الشأن مع أنقرة.

وقال إن الجانب التركي سلم موسكو مذكرة في هذا الشأن، مشيرا إلى إن المفاوضات تدور حول الشق المالي للصفقة.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده أنجزت خلال العام الجاري تسليم تركيا 4 منصات من النظام الصاروخي، بلغت قيمتها الاجمالية 2.5 مليار دولار.

Advertisements

وتقول تقارير في الإعلام الروسي إن المفاوضات الجديدة تتعلق بأربع منصات جديدة.

وبدأت تركيا الاثنين اختبار منظومة الدفاع الصاروخي، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة.

وحلقت طائرات، بينها مقاتلات إف-16، فوق قاعدة جوية بمحافظة أنقرة لاختبار المنظومة التي تم شراؤها مؤخرا وتدريب مشغلين أتراكا، بحسب "فرانس برس".

وأحدث شراء أنقرة لمنظومة "إس-400" توترا في العلاقات مع واشنطن، التي تقول إن المنظومة لا تتوافق مع دفاعات حلف شمالي الأطلسي، وتشكل تهديدا للطائرة المقاتلة الأميركية "إف-35"، القادرة على التخفي عن أجهزة الرادار.

وعلقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج الطائرات "إف-35" المقاتلة لمعاقبتها على شراء المنظومة الروسية.