رسمياً.. الرئيس السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي الشامل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. الرئيس السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي الشامل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، قائلًا: "إيمانًا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقًا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقًا من محافظة بورسعيد الباسلة، أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل".
كما تشهد الافتتاحات توزيع عقود عدد من المصانع على الشباب، كما سيتفقد الرئيس السيسي، أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، والتي شملت تطهير وتعميق البواغيز وإزالة الحوش والجزر والتعديات من داخل البحيرة، وإقامة محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في البحيرة.
كما تقيم مديريات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة حفلًا للاحتفاء بزيارة الرئيس السيسي، بتقديم الأوبريت الفني "بشرة خير".
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