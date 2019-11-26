عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: انخفاض الحرارة يصاحبه سقوط أمطار

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365_وكالات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود غدًا الأربعاء طقس دافئ شمالًا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.



كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى القاهرة 18 24 شبين الكوم 18 24 طنطا 18 24 دمنهور 15 23 الإسكندرية 12 23 بلطيم 16 23 مطروح 12 23 السلوم 12 22 سيوة 09 22 بورسعيد 16 23 دمياط 15 24 الزقازيق 15 24 الإسماعيلية 12 24 السويس 14 24 العريش 18 24 رفح 17 23 رأس سدر 18 24 نخل 08 25 نويبع 18 24 طابا 16 23 كاترين 06 19 الطور 18 26 شرم الشيخ 20 30 الغردقة 17 29 مرسى علم 20 28 الفيوم 15 25 بنى سويف 15 24 المنيا 13 24 أسيوط 12 25 سوهاج 17 26 قنا 18 28 الأقصر 16 31 أسوان 16 33 أبوسمبل 19 33 الوادي الجديد 13 28 شلاتين 20 30 أبو رماد 21 29 حلايب 23 28 رأس حدربة 23 27