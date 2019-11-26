عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس لبنان ميشال عون يستقبل السفير الروسى

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

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استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، السفير الروسي في بيروت، ألكسندر زاسبكين، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.



ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية ، على تويتر صورة لزيارة السفير الروسي، وجاء في التغريدة: "الرئيس عون استقبل سفير روسيا الكسندر زاسبكين، بحضور الوزير سليم جريصاتي، وعرض معه الاوضاع العامة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين".

​وكان قد صرح زاسبكين، في وقت سابق، بأن زيارة الرئيس عون إلى روسيا تشكل حدثا سياسيا كبيرا ومحطة هامة لتطوير التعاون الروسي اللبناني في المجالات كافة.