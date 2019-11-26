شكرا لقرائتكم اعتقالات جديدة بإيران.. 12 متظاهراً متهمين بإثارة الشغب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن علي أكبر جاويدان، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمانشاه، الثلاثاء، اعتقال 12 من المتظاهرين بتهمة الضلوع في "أعمال الشغب" في مدينتي كرمانشاه وجوانرود. وفق ما أعلنته وكالة "فارس".

والتهم المنسوبة إليهم هي تحريض المواطنين على إثارة الشغب والفوضى وتخريب الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة، بحسب ما أعلنه جاويدان.

Advertisements

هذا وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أعلن الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 7 آلاف من المحتجين.

فيما أشار العميد رهام بخش حبيبي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة فارس الإيرانية، إلى اعتقال 15 من العناصر الرئيسية الضالعة في ما سمَّاه "أعمال الشغب" في شيراز، في إشارة إلى الاحتجاجات.

وكانت احتجاجات عارمة انطلقت في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، (15 نوفمبر)، واستمرت 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين. وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات، بحسب منظمة العفو الدولية، في حين أكدت المعارضة الإيرانية في الخارج مقتل أكثر من 300.