شكرا لقرائتكم بلومبيرغ: أبوظبي تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر لوكالة بلومبيرغ إن أبوظبي تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو.

كانت 3 مصادر مطلعة قالت إن مسؤولي أرامكو السعودية التنفيذيين التقوا أمس الاثنين مع مسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار، لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو التي قد تصل قيمتها إلى 25.6 مليار دولار.

وخاطبت أرامكو كذلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي.آي.سي السنغافورية.

كان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلاً عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي.

وأقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي الأحد الماضي.

الأفراد ضخوا 21.7 مليار ريال

وأمس أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير اكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الخامسة مساءً من تاريخ 25 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 2.6 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 680.3 مليون سهم، والتي تمثل 21.8 مليار ريال.

يذكر أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس المقبل 1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.

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بناء سجل الأوامر

وأعلنت أرامكو السعودية، مطلع الأسبوع الماضي، تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

توزيعات سخية

- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالاً سعودياً، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وسيتراوح عائد توزيعات أرامكو بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.