قيادي في حزب "الليكود"بإسرائيل: لو كنتُ مكان بنيامين نتانياهو لاستقلت

دعا القيادي في حزب "الليكود" اليميني في ​إسرائيل​، ​جدعون ساعر​، زعيم الحزب ورئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، إلى "الاستقالة من منصبه بعد قرار تقديم لائحة اتهام ضده بتهم فساد لكن بسبب الطريق المسدود التي آلت إليها عملية ​تشكيل الحكومة​ وفشله في بلورة ائتلاف حكومي"، معرباً عن "قدرته على تشكيل حكومة في ​الكنيست​ الحالية، وجمع تواقيع 61 نائبا، إلا أنه أوضح أنه لن يقوم بذلك دون تفويض من جانب منتسبي حزب "الليكود"، محذراً من "مغبة انهيار "الليكود" في ​الانتخابات​ المقبلة في حال لم يتم إدخال تغيير في قيادته".

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