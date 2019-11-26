أوقطاي: 370 ألف سوري عادوا من تركيا إلى المناطق المحررة

أعلن نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ عن "عودة نحو 370 ألف سوري من ​تركيا​ إلى المناطق التي تحررت من الإرهابيين في بلادهم"، داعياً جميع الجهات التي تتمنى إنهاء ​الأزمة​ الإنسانية في ​سوريا​ إلى "التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة".

وشدّد على "عزم تركيا إنشاء "ممر ​السلام​" في سوريا دون الاكتراث بما يقال ودون النظر إلى الدعم المقدم لها"، مشيراً إلى أن "تركيا وفرت جميع الخدمات الأساسية للسوريين من ​الأمن​ و​الصحة​ والتعليم والسكن و​المياه​ و​الكهرباء​ دون أي تمييز بين مكونات ​الشعب السوري​".