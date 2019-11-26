أوقطاي: 370 ألف سوري عادوا من تركيا إلى المناطق المحررة

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي عن "عودة نحو 370 ألف سوري من تركيا إلى المناطق التي تحررت من الإرهابيين في بلادهم"، داعياً جميع الجهات التي تتمنى إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا إلى "التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة".
وشدّد على "عزم تركيا إنشاء "ممر السلام" في سوريا دون الاكتراث بما يقال ودون النظر إلى الدعم المقدم لها"، مشيراً إلى أن "تركيا وفرت جميع الخدمات الأساسية للسوريين من الأمن والصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري".
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