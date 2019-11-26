لافروف ينصح أكراد سوريا بتجنب "الممارسات المريبة"

حث وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ قيادات ​الأكراد​ السوريين على "تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية التركية بشأن ​شمال شرق سوريا​"، محذرا إياهم من "الانخراط في ممارسات مريبة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد لدينا معلومات بأن ​تركيا​ تعتزم انتهاك مذكرة سوتشي بشأن شمال شرق سوريا، بخلاف ما يزعمه الأكراد".

ولفت إلى "إنني أنصح "​قوات سوريا الديمقراطية​" و​القيادة​ السياسية الكردية عموما بالوفاء بوعودهم، لأننا فور إبرام مذكرة 22 تشرين الاول حصلنا على الموافقة على تنفيذها من ​رئيس الجمهورية​ العربية السورية ​بشار الأسد​ وكذلك من القيادة الكردية، التي أكدت بقوة أنها ستتعاون في تنفيذها"، مشددا على أنه "لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا في إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وحث "قوات سوريا الديمقراطية" على "الدخول في حوار شامل متكامل مع ​الحكومة السورية​"، معتبرا أن "اهتمام الأكراد بهذا الحوار وبالمذكرة الروسية التركية قل بعد تراجع ​واشنطن​ عن قرار سحب قواتها من ​الشمال​ السوري".