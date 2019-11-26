مسؤول ايراني: الصمود في مواجهة المستكبرين یحمل الشهادة والتضحية

لفت امين مجلس صيانة ​الدستور​ في ​ايران​ احمد جنتي إلى أنه "حين يواجه شعب ما ​اميركا​ وجميع المستكبرين في ​العالم​ فان نتائجه معلومة وتتمثل في الشهادة والتضحية"، مشيراً إلى أن "الاساس في حركة ​الثورة الاسلامية​ يتمثل في الشهادة وهذا الطريق لايقف عند حد معين وحين يجابه شعب ما اميركا وجميع المستكبرين في العالم فانه يحمل التضحية والشهادة".

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