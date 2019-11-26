مدير وكالة الطاقة الدولية: يتعين على أوبك اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الهش

شدّد مدير ​وكالة الطاقة الدولية​ فاتح بيرول، على أنّ "يتعيّن على دول منظمة "أوبك"، الّتي من المُقرّر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من ​النفط​، اتّخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الّذي ما زال هشًّا للغاية".

ولفت في تصريح صحافي على هامش مؤتمر للطاقة في ​أوسلو​، إلى "أنّني أرى أنّ الضغط على "أوبك" زائد روسيا قوي، نتيجةً للنمو القوي من الدول خارج المنظمة، أي الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والنرويج وجيانا وغيرها". وركّز على أنّه "سيكون هناك الكثير من النفط في السوق. لدي أمل في أن يتّخذوا القرار المناسب لأنفسهم وللاقتصاد العالمي".