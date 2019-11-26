جاويش أوغلو: لم نعط أحدا أي وعود بشأن عدم استخدام منظومة إس 400 الروسية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه "لم نعط أحدا أي وعود بشأن عدم استخدام منظومة إس 400 الصاروخية الروسية"، موضحاً أن "تركيا أجرت اختبارا على المنظومة الروسية في العاصمة أنقرة"، مشيراً إلى انه "سبق أن سحبت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا منظوماتها الدفاعية من تركيا".
ولفت إلى أن "حاليا لم يبق في تركيا سوى منظومة دفاع جوي واحدة هي لإسبانيا، ونحن بحاجة لمنظومات جوية ولم نشتري "إس-400" للاحتفاظ بها داخل الصناديق، ولم نتعهد لأحد بعدم تفعيلها كما يقول بعض المسؤولين في واشنطن".
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