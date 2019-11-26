أوقطاي: 370 ألف سوري عادوا من تركيا إلى المناطق المحررة

أعلن نائب الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ​فؤاد أوقطاي​، "عودة نحو 370 ألف سوري من ​تركيا​ إلى المناطق الّتي تحرَّرت من الإرهابيين في بلادهم".

ودعا في كلمة له خلال المنتدى الدولي حول ​الهجرة​ المُنعقد حاليًّا في ولاية ​غازي عنتاب​ جنوبي تركيا، جميع الجهات الّتي تتمنّى إنهاء الأزمة الإنسانية في ​سوريا​، إلى "التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة"، مشدّدًا على "عزم تركيا إنشاء "ممر السلام" في سوريا، دون الاكتراث بما يُقال ودون النظر إلى الدعم المقدَّم لها".

وأوضح أوقطاي أنّ "تركيا وفّرت جميع الخدمات الأساسيّة للسوريين من الأمن والصحة والتعليم والسكن والمياه و​الكهرباء​، دون أي تمييز بين مكوّنات ​الشعب السوري​".