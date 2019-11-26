مسؤول روسي: تركيا تفاوض روسيا على شراء فوج إضافي من صواريخ "إس-400"

كشف المدير العام لشركة "روس أبورون أكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف أن "​تركيا​ تفاوض ​روسيا​ على شراء فوج إضافي من ​صواريخ​ "إس-400"، مشيراً إلى أن "روسيا ستمنح تركيا خيار تشكيل فوج ثان من هذه ​الصواريخ​، بعدما أكملت هذا العام عقدا لتوريد أربع بطاريات منها إلى تركيا بقيمة 2.5 مليار ​دولار​".

ولفت إلى أنه "بالنسبة للخيار الجديد، هنا نتحدث عن تزويدهم بفوج ثان من هذه الصواريخ. لقد نقلنا المواصفات الفنية إلى الجانب التركي المتعلقة بالدفعة الثالثة من "إس-400"، بما يتيح ​التوطين​ الجزئي لإنتاج مكونات محددة لهذه الصواريخ، فيما من السابق لأوانه الإشارة إلى طبيعة، وحجم هذا التوطين"، مشيراً إلى أنه "يمكن الإعلان أنه تم حاليا تسوية المسائل الفنية مع الجانب التركي والمفاوضات جارية حول المكون المالي".