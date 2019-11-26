ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على ثلاثة موظفين في ​وزارة المالية​ بجرائم قبول رشى والتزوير واستعمال المزور وإختلاس المال العام. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ بالإنتداب جورج رزق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم ادعى على 3 موظفين في المالية بجرم الرشى والاختلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.