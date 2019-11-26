التوحيد العربي رداً على علوش: لا نرد على الأزلام

ردّت أمانة الإعلام في ​حزب التوحيد العربي​ في بيان على عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ مصطفى علوش، قائلة: "نحن لا نرد على الأزلام، متلزمين بقول الشاعر: لو كلّ كلبٍ عوى ناولته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً من الدهب".

وكان القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش قد لفت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يقول الطفيلي رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب بانه آن الأوان لمصارحة الناس وهوالذي اتخذ من الكذب والافتراء على الناس سببا لوجوده فلمن يريد ان يسمع نحن وتيارنا تحت سلطة القانون والقضاء وليذهب الفاسد إلى السجن والمصارحة هي ان من يحرك الطفيليات هو حزب الله لابتزاز الحريري ليقبل بان يكون متراسا يحتمي به"، مؤكداً أنه "ان الأوان بالفعل لمصارحة الناس فما يريده حزب الله بعض افلاسه المالي والأخلاقي ومحاولاته لقمع الثورة هو ان ستمر الوضع الشاذ لياخذ حصته من التهرب الجمركي والمعابر السائبة وتبييض الأموال الآتية من المخدرات ودفع الدولة للانتحار دفاعا عن خدمته لإيران".