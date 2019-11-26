أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​فادي علامة​ "أن رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ يريد الوصول لحل بأسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة تكنوسياسية تلبي مطالب الناس"، مشددا على أن "ما يهم بري هو أي حل يوصل البلد الى بر الامان لتخطي الازمة بعيدا من الاسماء". ولفت في حديث اذاعي، الى "أن اي إخراج للوصول الى تشكيل حكومة للحل الأسلم، هو ما يعمل عليه".

وعن ​الاتصالات​ بين ​عين التينة​ و​قصر بعبدا​، أكد علامة "التواصل مع كل الاطراف والاتصالات مفتوحة لأن المسؤولية وطنية وهناك توجه ضمن كتلة التنمية والتحرير للانفتاح والوفاق بين الاطراف المعنيين"، مشيرا الى أن "​لبنان​ بلد قائم على التعددية وعلى الجميع تقبل الاخر".

وعن امكان تسمية كتلة التنمية والتحرير اسم ​بهيج طبارة​ لتولي ​تشكيل الحكومة​، أكد علامة أنه "اذا تم التوافق على طبارة وأنه الشخص المناسب للقيام بالدور الوطني المطلوب منه، فلا أحد يعرقل لأن وضع البلد لا يحتمل"، مشددا على "ضرورة أن تحسم هذه الامور بأسرع وقت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علامة: لبنان بلد قائم على التعددية وعلى الجميع تقبل الاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.