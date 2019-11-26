otv: اسم بهيج طبارة احترق ومفاوضات اخيرة يجريها الثنائي الشيعي بالساعات المقبلة مع الحريري

افاد قناة "otv" بأن اسم الوزير السابق ​بهيج طبارة​ ل​رئاسة الحكومة​ قد احترق، ومفاوضات اخيرة يجريها ​الثنائي الشيعي​ ب​الساعات​ المقبلة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​.

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