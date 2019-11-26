سانا: استمرار تعليق اجتماعات لجنة مناقشة الدستور بسبب تعنت وفد النظام التركي

نقلت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" عن مصادر مقربة من اجتماعات لجنة مناقشة ​الدستور السوري​ في جنيف "استمرار تعليق الاجتماعات بسبب تعنت وفد النظام التركي ورفضه جدول الأعمال". واعتبر المصادر المقربة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف انه "في خرق لمدونة السلوك المتفق عليها في الجولة الأولى، وفد النظام التركي ما زال يرفض الحضور الى مقر ​الامم المتحدة​ لمناقشة جدول الأعمال".

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