صحناوي وضع الرئيس عون باجواء ما حصل في منطقة الاشرفية

وضع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، رئيس الجمهورية ميشال عون في اجواء ما حصل في منطقة الاشرفية، مطالباً بـ"ضرورة التعويض على المتضررين في مونو والجميزة".
الى ذلك، استمر ارسال برقيات التهنئة بعيد الاستقلال، حيث تلقى الرئيس عون برقية من الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الذي اكد متابعة بلاده عن كثب الاحداث السياسية في لبنان، ووقوفها بثبات الى جانبه. وتمنى "ان تتضافر كل الافرقاء سعياً لصالح البلد، وان تتوصل الى طريق مشترك نحو مستقبل جيد".
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