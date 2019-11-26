صحناوي وضع الرئيس عون باجواء ما حصل في منطقة الاشرفية

وضع عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب نقولا صحناوي، ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون في اجواء ما حصل في منطقة ​الاشرفية​، مطالباً بـ"ضرورة التعويض على المتضررين في مونو و​الجميزة​".

الى ذلك، استمر ارسال برقيات التهنئة ب​عيد الاستقلال​، حيث تلقى الرئيس عون برقية من الرئيس الالماني ​فرانك فالتر شتاينماير​ الذي اكد متابعة بلاده عن كثب الاحداث السياسية في لبنان، ووقوفها بثبات الى جانبه. وتمنى "ان تتضافر كل الافرقاء سعياً لصالح البلد، وان تتوصل الى طريق مشترك نحو مستقبل جيد".