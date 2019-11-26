النشرة: إحدى الورش الاسرائيلية استأنفت أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية بمحاذاة السياج الحدودي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن"إحدى الورش الاسرائيلية استأنفت أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية بمحاذاة ​السياج الحدودي​ المطل على ​منتزهات الوزاني​ مدعومة بثلاث جرافات نوع بكلان ويسجل في الجانب اللبناني انتشار ونقاط مراقبة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".

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