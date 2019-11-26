خريس: لسنا مع قطاع الطرق بل مع الذين يطالبون بالعدالة ومحاربة الفساد

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، خلال مشاركته في تشييع ضحيّة حادث السير في الجية أمس حسين شلهوب، في بلدة طيرفلسيه قي صور، إلى أنّ "على الأرض هناك قطّاع طرق وهناك أشخاص يطالبون بالعدالة وبناء دولة المؤسسات وضمان الشيخوخة ومحاربة الفساد وتأمين فرص عمل". وأكّد "أنّنا مع سعينا إلى تحقيق هذه المطالب، ونحن مع هؤلاء الأشخاص ولسنا مع قطاع الطرق".
واشار خريس الى ان استشهاد حسين شلهوب وسناء الجندي حادث مؤسف، وقطاع الطرق لا يريدون لا اصلاحا ولا انتاجا وهم يريدون الفتنة المذهبية والطائفية، ونحن نريد الحراك الحقيقي الذي يستفيد منه الشعب اللبناني والذي يعمر ولا يدمر ويطالب بالحقوق، ونحن مع الحراك الذي يطالب بالدولة المدنية والنسبية وجعل لبنان دائرة واحدة.
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