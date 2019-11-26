حراك حاصبيا شدد على ضرورة اقفال مؤسسات الكهرباء والمالية واوجيرو

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأن "حراك حاصبيا نظم في خيمة الاعتصامات لقاءا حواريا حول سلبيات وايجابيات تسكير الطرقات والمؤسسات العامة، واكد المجتمعون ان الحراك مستقل عن كل الاحزاب وغير موجه من احد.

واكد المجتمعون ضرورة توحيد الدعوات في حال كان هناك دعوة للتسكير واقفال الطرقات بهدف حشد أكبر عدد ممكن من المشاركين، سيما وأنه يوجد العديد من الدعوات مجهولة المصدر، وشددوا على ضرورة اقفال المؤسسات التي تحول اموال للدولة مثل ​الكهرباء​ والمالية و​اوجيرو​.