لفت وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "إننا بدأنا بتحويل معاشات الموظفين لهذا الشهر وفق المواعيد"، معتبراً ان "مصالح الناس وحياتهم ومعيشتهم ومشاكل ​المصارف​ وارتفاع الأسعار وفوضى السوق، تتطلب تدابير عاجلة واجتماعات لجان حكومية للمتابعة، وتصريف الأعمال لا يعفي الرئيس والوزراء من المسؤولية".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل أعلن عن بدء تحويل معاشات الموظفين لهذا الشهر: تصريف الأعمال لا يعفي الرئيس والوزراء من المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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