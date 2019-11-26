محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:
أصيب 9 أشخاص، بكدمات وجروح، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق "بلبيس– القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس، في الشرقية.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداها ميكروباص والأخرى ملاكي بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق "بلبيس- القاهرة" بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.