إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق "بلبيس- القاهرة" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

أصيب 9 أشخاص، بكدمات وجروح، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق "بلبيس– القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس، في الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداها ميكروباص والأخرى ملاكي بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.