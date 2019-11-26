رئيس مدينة الحسنة يبحث شكاوى الشباب وتوفير التقاوي ومعدات الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف سويلم

طالب المهندس أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس ومدينة الحسنة، بوسط سيناء، بوضع حلول سريعة لمشكلات شباب المركز، وشكواهم من عدم وجود نشاط رياضي بمدينة الحسنة، لعدم توافر مركز شباب.

كما طالب رئيس المدينة، بمتابعة الموقف التنفيذي للتجمعات التنموية الجديدة بنطاق مركز الحسنة، والحالة التعليمية بالمركز، ومناقشة أبرز المعوقات التي تقابل القائمين على العملية التعليمية، وكذا موقف المساجد بالمركز.

وطالب رئيس المدينة، الإدارة الزراعية بالوقوف على حالة الزراعات بعد السيول الأخيرة، وطرق استغلال المياه المخزنة خلف سد الروافعة، وأسباب التأخير في توفير التقاوي والمعدات الخاصة بالزراعة للأهالي.