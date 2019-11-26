"الإسكان" تعتمد مخطط مخطط استراتيجي لقريتين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 780 لعام 2019، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقريتي (كوم أشفين ـ كفر عليم) بمحافظة القليوبية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار. وجاء نص القرار كالتالي:

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