"الداخلية": كشف ملابسات العثور على "هيكل عظمي" في أرض زراعية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بأرض زراعية بدمياط، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، تبلغ بالعثور على جثة عبارة عن "هيكل عظمي" بكامل ملابسه داخل قطعة أرض زراعية "محاطه بسور مهجورة" كائنه بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بدمياط، إلى تحديد شخصية المجنى عليه (سائق "توك توك" - مقيم بذات الناحية)، كما توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (جزار- سائق "توك توك" - مُقيميان بدائرة المركز) تربطهم علاقة صداقة بالمجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطه الأول بالشرقية والثاني بدمياط، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة ارتباطهما بعلاقة صداقة بالمجنى عليه واتفاقه معهما على بيع التوك توك قيادته (ملك لأحد الأشخاص - مُقيم بذات الناحية)، واقتسام ثمنه فيما بينهم ، حيث توجهوا إلى محافظة الشرقية وقاموا ببيع المركبة "لأحد الأشخاص - مُقيم بالشرقية".. نظير مبلغ 6 آلاف جنيه، وعقب ذلك اختلفا مع المجني عليه حول تقسيم المبلغ المالي حصيلة البيع فاتفقا فيما بينهما على التخلص منه بقتله والاستيلاء على المبلغ المالي، حيث توجها لمكان العثور على الجثة بزعم اقتسام المبلغ المالي، وباغتا المجني عليه وقاما بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجارة فأوديا بحياته وتركاه بذات المكان واستوليا على المبلغ وهربا، وتم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.