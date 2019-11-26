بالصور.. حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحي: واصلت حملات أجهزة الإدارة المحلية بالتعاون مع قوات الأمن، حملاتها المكبرة بمركز إطسا بالفيوم، لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، بزمام قريتي "دانيال وسويكر" بنطاق الوحدة المحلية بقرية الغرق. وقال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إن الحملة أزالت 6 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بزمام دانيال وسويكر بقرية الغرق، بمركز إطسا بإجمالي مساحة 305 فدانًا و21 قيراطًا، وإزالة 10 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1710 مترًا، كما جرى قطع المرافق عن 9 حالات أخرى تعدت بالبناء على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1140 متر. وأضاف المحافظ، أنه جرى منح الحالات التسع مهلة لاستكمال إجراءات التصالح وسداد كافة مستحقات الدولة لتوفيق أوضاعها.

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