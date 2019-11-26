محافظة المنيا تُزيل التعديات بالبناء على 400 ألف متر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

أزالت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، 4993 حالة تعدٍ بالبناء على 400 ألف متر، وكذا التعديات على 354 فدان زراعي، خلال الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه خلال الفترة من 11 وحتى 25 نوفمبر الجاري، جرى إزالة واسترداد 4993 حالة تعدي بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 2706 حالة تعدي بالبناء على مساحة 409 ألف و311 متر مربع، وتنفيذ 2287 إزالة مخالفات على مساحة 354 ألف و 50 فدان و11 قيراط و28 سهم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وأكد المحافظ، استمرار الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب.