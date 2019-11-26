بالصور.. تأجيل محاكمة قاتلة زوجها بمساعدة العشيق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها، متهمين بقتل الزوج، لجلسة اليوم الثالث من دور المحكمة في شهر يناير 2020، لإرفاق نص المكالمات التي جرت بين كلا المتهمين، بناًء على طلب دفاعهما.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار شريف عرابين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وذلك في أحداث القضية رقم 16224 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1554 لسنة 2018.

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وشهدت جلسة المحاكمة مرافعة محمد الأجرود دفاع المتهمين، والذي طلب من هيئة المحكمة ضم نص المكالمات التي أجريت بين المتهمين إلى أوراق القضية، بينما طلب أحمد عبد الحليم عمر، محامي المجني عليه، الفصل في القضية وإصدار المحكمة للحكم من منطلق الاعتراف سيد الأدلة، وفق ما جاء باعترافات كلا المتهمين بارتكابهما الجريمة كاملة.

تعود الواقعة إلى يوم 19 يونيو 2018، عندما وجهت النيابة اتهامات لـ"م.أ.ع.أ"، 24 سنة، بقتله "أحمد. ص.ع"، مبيض محارة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".

وتبين من أوراق القضية أن المتهم كمن له بناحية مصرف، وما إن ظفر به حتى سدد إليه طعنة استقرت بظهره أسفل رقبته، ثم طرحه أرضًا وأطبق على عنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

ووجهت النيابة للمتهمة الثانية "ض.أ.ع.س"، 26 سنة، زوجة المجني عليه، وعشيقة المتهم الأول اتهامًا باشتراكها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقت معه على الخلاص من زوجها المجني عليه بقتله، وساعدته بأن أمدته بالأدوات والبيانات اللازمة فوقعت الجريمة.