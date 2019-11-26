غدًا.. ولي العهد السعودي يزور الإمارات

يعتزم ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، القيام بزيارة رسمية للإمارات غدا الأربعاء. الأربعاء.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان زار دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عددا من الدول العربية. ضمن جولة إقليمية شملت عددا من الدول العربية.

والتقى ولي العهد حينها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

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